Госдепартамент США рассматривает возможность приобретения бронированных электромобилей, включая Tesla, на сумму 400 миллионов долларов. Это решение может оказать влияние на будущее компании в условиях текущих рыночных реалий.

Госдепартамент США сообщил о намерении закупить бронированные электромобили на сотни миллионов долларов. Хотя в официальных документах больше не упоминается имя Tesla, многие аналитики уверены, что именно эта компания может стать одним из поставщиков.

В обновленном документе, опубликованном 12 февраля 2025 года, Госдепартамент планирует приобрести "бронированную Tesla" стоимостью около 400 миллионов долларов. На скрин эту строку выделили красным контуром, чтобы подчеркнуть ее значимость. Слово "бронированный" может относиться к Cybertruck, известному своей прочной конструкцией, или же Tesla может разрабатывать новую модель, специально предназначенную для нужд правительства.

Кроме того, в списке закупок упоминаются бронированные BMW и несколько неназванных электромобилей. Однако на данный момент неясно, кто выиграет тендер, так как в документе указано "TBD".

Тем не менее, продажи Tesla в Европе упали на 47,7% в январе 2025 года, что вызывает опасения у инвесторов. В то же время, спрос на автомобили в США остается на уровне, хотя возможная отмена налоговых льгот может создать дополнительные сложности.

Аналитики подчеркивают, что Tesla может столкнуться с трудностями в разработке беспилотных технологий и робототехники, выставляя компании "нейтральный" рейтинг. Они считают, что долгосрочные перспективы роста, связанные с проектами FSD и другими инновациями, уже заложены в текущую стоимость акций, что создает дополнительные риски для инвесторов.