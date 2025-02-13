Европейские власти рассматривают возможность временного регулирования цен на газ, которые достигли рекордных значений. Это обсуждение вызывает опасения среди бизнес-сообщества, которое предостерегает от негативных последствий таких мер.

Европейская комиссия начала обсуждение возможности введения временного механизма регулирования цен на газ. Это решение стало актуальным на фоне роста цен, которые недавно достигли максимального уровня за последние два года. Ожидается, что новая стратегия будет представлена через две недели и сосредоточится на обеспечении доступности энергоресурсов для промышленности и домохозяйств.

На амстердамской бирже стоимость фьючерсов на газ возросла на 4,5%, достигнув 58,5 евро за мегаватт-час. Этот уровень стал рекордным с февраля 2023 года. Аналитики связывают рост цен с несколькими факторами: сокращением поставок газа через Украину, ухудшением погодных условий и недостаточной выработкой электроэнергии на ветряных электростанциях.

К 10 февраля уровень заполненности газовых хранилищ в Европе опустился ниже 50%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 67%. Это стало самым низким значением с 2022 года, что добавляет тревоги к уже сложной ситуации на энергетическом рынке.

Несмотря на то что обсуждение о возможном ограничении цен находится на начальной стадии, оно уже вызвало критику со стороны представителей бизнеса. В открытом письме, подписанном 11 отраслевыми ассоциациями, подчеркивается, что вмешательство в рыночные механизмы может подорвать доверие поставщиков к европейскому рынку. Авторы письма предупреждают, что подобные меры могут привести к тому, что мировые поставщики начнут ориентироваться на более стабильные ценовые ориентиры вне ЕС.

Генеральный секретарь ассоциации энергетических компаний Eurelectric Кристиан Руби также выразил сомнения относительно этой инициативы. Он считает, что ограничение цен не только неэффективно, но и может разрушить доверие инвесторов. Руби отметил, что внедрение таких мер в реальных рыночных условиях практически невозможно.

Ранее в 2022 году ЕС уже пытался установить предельный уровень цен на газ, однако этот механизм так и не был задействован из-за низких рыночных цен. В своем недавнем докладе экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги предложил принять меры по снижению спекуляций на энергетическом рынке и рекомендовал ЕС следовать примеру США, вводя динамические ограничения цен на топливо.