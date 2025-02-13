Сегодня отечественные СМИ сообщили, что российское авторское общество (РАО) пересмотрело порядок отчислений за использование фоновой музыки в общественных местах. Это событие стало актуальным для ресторанов, магазинов и торговых центров, которые обязаны выплачивать роялти за использование музыкального контента. Изменения вступят в силу в декабре 2024 года.
Согласно новым правилам, размер отчислений будет зависеть от ряда факторов, включая регион, тип заведения и его площадь. Например, согласно расчетам, кофейня площадью 100 квадратных метров теперь будет платить на 18% больше — 8 тысяч рублей вместо прежних 6,8 тысяч. Рестораны с такой же площадью увеличат свои расходы на 8%, а в случае торговых центров площадью 5 тысяч квадратных метров отчисления вырастут на 12% — до 25,5 тысяч рублей.
Изменения затронут и категории объектов, с которых взимаются отчисления. Теперь расчеты будут более упрощенными и основаны в основном на площади заведения. Введены новые категории, такие как фудкорты и пункты выдачи заказов, которые ранее не учитывались. Это решение обусловлено ростом числа таких объектов на рынке.
Представители РАО отметили, что пересмотр ставок стал необходимым из-за изменений на рынке и инфляции. За последние годы произошла трансформация в сфере общественного питания, и старые критерии больше не соответствуют современным условиям. Например, уровень инфляции с 2019 года значительно увеличился, что также повлияло на необходимость пересмотра ставок.
Эксперты отрасли отмечают, что новые условия могут привести к увеличению доходов авторов. Однако они также выражают опасения по поводу потенциальной нагрузки на малый и средний бизнес. Некоторые представители ресторанного сообщества уже высказали недовольство новыми ставками. Они считают, что увеличение отчислений может негативно сказаться на финансовом состоянии заведений, особенно в условиях экономической нестабильности.
В то же время, некоторые эксперты поддерживают изменения, указывая на то, что новые ставки более справедливы и соответствуют текущим реалиям. Глава одного из музыкальных лейблов отметила, что важно не только изменить ставки, но и улучшить процесс распределения доходов между авторами и правообладателями.
В результате, новые ставки отчислений за музыку могут оказать значительное влияние на бизнес, особенно в сфере общественного питания и развлечений. Как отразятся эти изменения на реальных доходах музыкантов и исполнителей, станет ясно только с течением времени.