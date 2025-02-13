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В России впервые с 2019 года пересмотрели ставки отчислений за музыку
Российское авторское общество (РАО) впервые за шесть лет изменило ставки отчислений для бизнеса за использование фоновой музыки. Новые условия могут увеличить выплаты для авторов, но также создадут дополнительные нагрузки для предпринимателей.

Сегодня отечественные СМИ сообщили, что российское авторское общество (РАО) пересмотрело порядок отчислений за использование фоновой музыки в общественных местах. Это событие стало актуальным для ресторанов, магазинов и торговых центров, которые обязаны выплачивать роялти за использование музыкального контента. Изменения вступят в силу в декабре 2024 года.

Согласно новым правилам, размер отчислений будет зависеть от ряда факторов, включая регион, тип заведения и его площадь. Например, согласно расчетам, кофейня площадью 100 квадратных метров теперь будет платить на 18% больше — 8 тысяч рублей вместо прежних 6,8 тысяч. Рестораны с такой же площадью увеличат свои расходы на 8%, а в случае торговых центров площадью 5 тысяч квадратных метров отчисления вырастут на 12% — до 25,5 тысяч рублей.

Изменения затронут и категории объектов, с которых взимаются отчисления. Теперь расчеты будут более упрощенными и основаны в основном на площади заведения. Введены новые категории, такие как фудкорты и пункты выдачи заказов, которые ранее не учитывались. Это решение обусловлено ростом числа таких объектов на рынке.

Представители РАО отметили, что пересмотр ставок стал необходимым из-за изменений на рынке и инфляции. За последние годы произошла трансформация в сфере общественного питания, и старые критерии больше не соответствуют современным условиям. Например, уровень инфляции с 2019 года значительно увеличился, что также повлияло на необходимость пересмотра ставок.

Эксперты отрасли отмечают, что новые условия могут привести к увеличению доходов авторов. Однако они также выражают опасения по поводу потенциальной нагрузки на малый и средний бизнес. Некоторые представители ресторанного сообщества уже высказали недовольство новыми ставками. Они считают, что увеличение отчислений может негативно сказаться на финансовом состоянии заведений, особенно в условиях экономической нестабильности.

В то же время, некоторые эксперты поддерживают изменения, указывая на то, что новые ставки более справедливы и соответствуют текущим реалиям. Глава одного из музыкальных лейблов отметила, что важно не только изменить ставки, но и улучшить процесс распределения доходов между авторами и правообладателями.

В результате, новые ставки отчислений за музыку могут оказать значительное влияние на бизнес, особенно в сфере общественного питания и развлечений. Как отразятся эти изменения на реальных доходах музыкантов и исполнителей, станет ясно только с течением времени.

#россия #бизнес #музыка #отчисления #рао
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