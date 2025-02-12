Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры по конфликту на Украине. Обе стороны надеются на успешное урегулирование ситуации.

Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, о котором только что сообщили российские СМИ, стал важным шагом в направлении мирного разрешения конфликта на Украине. Трамп заявил о готовности своих команд к немедленному началу переговоров.

По словам Трампа, он информирует президента Украины Владимира Зеленского о состоявшемся разговоре. Путин, в свою очередь, подчеркнул необходимость устранения коренных причин конфликта. Российский лидер согласен с тем, что долгосрочное решение возможно лишь через мирные обсуждения. В переговорную группу США вошли высокопрофильные чиновники, включая госсекретаря Марка Рубио и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Трамп выразил надежду на успешный исход этих усилий. В ходе разговора обсуждались и другие важные вопросы, включая возможности личных встреч между лидерами.

Путин также пригласил Трампа посетить Москву, что может стать следующим шагом в развитии двусторонних отношений.