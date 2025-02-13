Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Аналитик Минг-Чи Куо: Apple запустит массовое производство гуманоидных роботов не раньше 2028 года
Аналитик Минг-Чи Куо сообщил о планах Apple по созданию гуманоидных роботов для потребительского рынка. Разработка находится на ранних стадиях, и компания исследует способы взаимодействия пользователей с роботами.

Apple, известная своим инновационным подходом, может выйти на рынок роботов. По словам аналитика Минг-Чи Куо, компания активно работает над проектом, который может изменить представление о взаимодействии пользователей с технологией.

Куо утверждает, что Apple заинтересована в разработке гуманоидных роботов, хотя проект пока находится на стадии проверки концепции. Это означает, что компания исследует возможности, но не готова к массовому производству. Вместо простого создания гуманоидов, Apple акцентирует внимание на том, как пользователи будут взаимодействовать с роботами. Такой подход соответствует философии компании, которая всегда ставила на первое место удобство и восприятие продуктов.

Аналитик подчеркивает, что Apple больше интересует не внешний вид роботов, а их функциональность и взаимодействие с пользователями. Он отмечает, что компания сосредоточится на аппаратном и программном обеспечении для датчиков, что станет основой для будущих разработок. Однако Куо предостерегает, что, несмотря на активные исследования, массовое производство может начаться не раньше 2028 года.

Apple также пытается привлечь талантливых специалистов в области робототехники, открыто делясь результатами своих исследований. Это позволяет компании не только развивать проект, но и создавать привлекательную рабочую среду для экспертов. Тем не менее, Куо напоминает, что многие идеи могут остаться на стадии концепции, как это произошло с проектом Apple Car, который был закрыт в прошлом году после долгих слухов о его разработке.

Рынок гуманоидных роботов привлекает внимание не только Apple. Илон Маск активно продвигает идеи о производстве человекоподобных роботов, связывая их с будущими успехами Tesla. Аналитики, такие как Кэти Вуд из Ark Invest, считают, что рынок гуманоидов может вырасти до триллионов долларов, поскольку роботы могут повысить производительность и снизить риски на производстве.

#apple #технологии #роботы #минг-чи куо #потребительский рынок
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый поворот в деле о потерянных 7500 ВТС — владелец HDD с $750 млн намерен купить городскую свалку
18
Летчик-испытатель Сергей Богдан заявил, что у Су-57 нет пределов для роста и развития
18
Samsung планирует обновить 48 смартфонов Galaxy до One UI 7 в феврале и марте
+
Tecno показала тизер смартфона Pova 6 5G со 108-мегапиксельной камерой и 120-герцовым дисплеем
+
Некоторые эксперты сомневаются в возможности реализации проекта искусственного острова в Сочи
+
Крупнейший в России металлургический завод освоил новые марки стали для автомобилестроения
1
Украина планирует купить у Болгарии российские реакторы за $1 млрд для модернизации ХАЭС
1
Asus выпустила ноутбук ZenBook 14 Air Snapdragon Edition
1
GeForce GTX 1650 смогла потянуть ААА-игры 2025 года c высоким FPS
4
Квантовый компьютер в США с 5 564 кубитами впервые рассчитал задачу с коллапсом "ложного вакуума"
1
Совет директоров OpenAI высказался против продажи стартапа Илону Маску
1
На Солнце произошла вспышка класса M продолжительностью почти полчаса
+
GTA 6 полностью играбельна и проходит финальное тестирование
+
Случай выгорания RTX 5090 FE: разъем блока питания нагрелся до температуры в 150°C
7
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
6
ВСУ продемонстрировали Sivalka VM8 – аналог российских ТОС «Солнцепёк» и «Буратино»
4
В Hardware Unboxed предположили, почему NVIDIA не стала выпускать RTX 4050 и RTX 5050
6
SAPPHIRE опубликовала тизер видеокарты серии Radeon RX 9070 в исполнении PURE
3
В Москве, рядом со станцией метро «Шелепиха», возможно, появится небоскреб нестандартной формы
2
МиГ-29 и МиГ-35 получат новую систему защиты — станцию активных помех МСП-418К
+

Популярные статьи

Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation
9
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
16
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
32
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
83
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
24
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
4
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
16
Как американские F-16 впервые применяют в воздушном бою дешевые ракеты с лазерным наведением
2
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
5

Сейчас обсуждают

Vorvort
00:24
Какой мир с фашистами и террористами? И какие переговоры могут быть с ублюдками, которые по всему миру создают и натравливают на Россию русофобов? 🤬
Путин и Трамп во время телефонного разговора договорились о переговорах по конфликту на Украине
Vorvort
00:20
Хуанг спасет. Один раз уже спасал, когда денег на ремастеры Crysis дал.
Crytek заморозила разработку Crysis 4 и начала массовые сокращения
KoSR
23:48
Там надо инвертор брать, датчик температуры на обратку кидать и будет он держать 20 с 100 оборотов в минуту вертушки под нагрузкой.
Бытовой кондиционер подключили к ПК: температура RTX 4090 под нагрузкой 20 градусов по Цельсию
Крутой Олегсей
23:42
Жаль правда, что эту фотку постят еще с прошлого или позапрошлого года, с момента выхода первых АМ5 процессоров... Мдаааа, не думал, что оверы настолько бездарных редачей набирают, чтоб аж такие посты...
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
Magnum79
23:36
Галоши из дерева и в лес за хворостом. Откуда пришли, туда и вернулись.
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
Mike3000
23:34
Такую репутацию уже не отмыть. Только если все ведомство разогнать к чертям
Роскомнадзор потратит 207 млн рублей на защиту репутации и кибербезопасность
Dzhereli
23:30
В основном создают проблемы для оленяк работающих на двух работах. На детей там насрать.
В России предложили продлить оплачиваемый декрет до трех лет
VRoman
23:26
Я сижу в 70-80 см от 42" 4К монитора. Мне очень нравится. Играть за ним потрясающее удовольствие! Мечтаю 57" 8к2к взять когда подешевеют (склейка 2х32") и буду дальше сидеть вплотную к столу.
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
Бoтo -- Чaт
23:14
Путин и Трамп во время телефонного разговора договорились о переговорах по конфликту на Украине
Максим Овчинников
23:12
Путин и Трамп во время телефонного разговора договорились о переговорах по конфликту на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем