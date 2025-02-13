Аналитик Минг-Чи Куо сообщил о планах Apple по созданию гуманоидных роботов для потребительского рынка. Разработка находится на ранних стадиях, и компания исследует способы взаимодействия пользователей с роботами.

Apple, известная своим инновационным подходом, может выйти на рынок роботов. По словам аналитика Минг-Чи Куо, компания активно работает над проектом, который может изменить представление о взаимодействии пользователей с технологией.

Куо утверждает, что Apple заинтересована в разработке гуманоидных роботов, хотя проект пока находится на стадии проверки концепции. Это означает, что компания исследует возможности, но не готова к массовому производству. Вместо простого создания гуманоидов, Apple акцентирует внимание на том, как пользователи будут взаимодействовать с роботами. Такой подход соответствует философии компании, которая всегда ставила на первое место удобство и восприятие продуктов.

Аналитик подчеркивает, что Apple больше интересует не внешний вид роботов, а их функциональность и взаимодействие с пользователями. Он отмечает, что компания сосредоточится на аппаратном и программном обеспечении для датчиков, что станет основой для будущих разработок. Однако Куо предостерегает, что, несмотря на активные исследования, массовое производство может начаться не раньше 2028 года.

Apple также пытается привлечь талантливых специалистов в области робототехники, открыто делясь результатами своих исследований. Это позволяет компании не только развивать проект, но и создавать привлекательную рабочую среду для экспертов. Тем не менее, Куо напоминает, что многие идеи могут остаться на стадии концепции, как это произошло с проектом Apple Car, который был закрыт в прошлом году после долгих слухов о его разработке.

Рынок гуманоидных роботов привлекает внимание не только Apple. Илон Маск активно продвигает идеи о производстве человекоподобных роботов, связывая их с будущими успехами Tesla. Аналитики, такие как Кэти Вуд из Ark Invest, считают, что рынок гуманоидов может вырасти до триллионов долларов, поскольку роботы могут повысить производительность и снизить риски на производстве.