Компания Anduril Industries подписала контракт на разработку очков дополненной реальности для армии США, ранее находившийся в руках Microsoft. Смена разработчика произошла из-за задержек и проблем с производительностью, которые сопровождали проект.

Проект по разработке интегрированной системы визуального дополнения (IVAS) для армии США переходит от Microsoft к компании Anduril Industries. Этот шаг стал результатом затянутых сроков и неудач в производительности, которые преследовали проект с момента его запуска.

Контракт на разработку IVAS был первоначально заключен с Microsoft в 2018 году, когда компания начала работу над гарнитурой дополненной реальности, основанной на HoloLens. Однако, несмотря на амбициозные планы, проект столкнулся с множеством проблем. Солдаты, тестировавшие ранние версии системы, сообщали о дискомфорте, включая укачивание и головокружение. Эти недостатки привели к необходимости переработки системы, что в свою очередь разделило проект на несколько версий — IVAS 1.0, 1.1 и 1.2.

Версия 1.2 была разработана с учетом предыдущих замечаний и включала новую конструкцию, обеспечивающую более широкий угол обзора. Тем не менее, армия не приняла окончательного решения о массовом производстве, и результаты испытаний ожидаются в ближайшие месяцы. Это создает неопределенность для будущего проекта.

Теперь, после официального заявления от Microsoft о полном прекращении работ над HoloLens (новость об этом была нами опубликована здесь), Anduril, возглавляемая Палмером Лаки, берет на себя управление проектом. Лаки, ранее работавший с Oculus, выразил уверенность в своей команде, отметив, что у них нет времени на медлительность. Он видит в этом переходе возможность для улучшения технологии, даже несмотря на неопределенность относительно будущего контракта.

Армия рассматривает возможность проведения нового конкурса на IVAS Next, и другие компании, такие как Kopin и Palantir, уже проявили интерес. Некоторые эксперты отмечают, что Anduril может получить преимущество благодаря доступу к государственному финансированию. Это может позволить компании разработать технологию, которую армия сможет внедрить по разумной цене.

Лаки также подчеркнул, что опыт, накопленный в ходе работы над IVAS, дает его команде преимущество перед новыми игроками на рынке. Он заявил, что их амбициозные планы могут значительно изменить подход к военной дополненной реальности.

Пока дальнейшие шаги армии остаются неясными, Anduril готова взять на себя ответственность за проект, который может стать важным элементом в современных военных операциях.