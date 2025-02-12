Microsoft официально подтвердила завершение разработки шлема виртуальной реальности HoloLens. Компания сосредоточится на облачных технологиях и искусственном интеллекте, продолжая поддержку существующих клиентов до 2027 года.

Microsoft завершила разработку своего флагманского продукта в области виртуальной реальности — шлема HoloLens. Это решение стало результатом долгих размышлений и изменений в стратегии компании, которая теперь намерена сосредоточиться на облачных технологиях и искусственном интеллекте.

В прошлом году Microsoft прекратила производство HoloLens 2, а поддержка для текущих пользователей будет продолжаться до конца 2027 года. Несмотря на наличие контрактов с военными США, общий взгляд на будущее устройства выглядит не слишком оптимистично. Робин Сейлер, директор по продуктам Mixed Reality, подтвердил, что компания больше не будет выпускать новые гарнитуры HoloLens. Он отметил, что Microsoft продолжит поддержку существующего оборудования, но акцент сделает на проекте IVAS, который предполагает использование облачных технологий для улучшения ситуационной осведомленности.

Ситуация с HoloLens усложнилась в последние два года: уход Алекса Кипмана, бывшего главы проекта, в 2022 году и увольнения сотрудников в начале 2023 года подчеркивают трудности, с которыми столкнулась команда. В результате, Microsoft приняла решение о кардинальном изменении курса, оставив HoloLens в прошлом.