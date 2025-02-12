Американские компании Cummings Aerospace и ATRX объединяют усилия для создания гиперзвуковых беспилотников, которые смогут летать со скоростью в пять раз превышающей скорость звука. Этот проект направлен на обеспечение военных США и их союзников современными технологиями.

Современные военные технологии требуют постоянного обновления и адаптации к новым вызовам. В этом контексте два американских предприятия, Cummings Aerospace и ATRX, объявили о начале совместного проекта по разработке гиперзвуковых беспилотных летательных аппаратов. По мнению западных СМИ, эти дроны должны обеспечить военным США и их союзникам значительное преимущество в воздухе.

Проект подразумевает интеграцию высокоскоростного турбореактивного двигателя в уже проверенные конструкции планеров. Как считают американские специалисты, это позволит создать доступные и эффективные беспилотники, способные развивать скорость в пять раз превышающую скорость звука. Cummings Aerospace уже представила семейство беспилотных летательных аппаратов под названием Hellhound. Эти дроны имеют модульную конструкцию, что делает их универсальными и адаптируемыми под различные задачи.

Недавние испытания версии Hellhound S3 продемонстрировали его возможности: дрон смог развить скорость более 560 км/ч на половине оборотов, пролетев 20 километров с использованием лишь 50% топлива.

ATRX, в свою очередь, представит свою ракету Air Turbo (ATR), которая, по утверждениям компании, также сможет летать на гиперзвуковых скоростях. ATRX сообщила о завершении нескольких прототипных испытаний, результаты которых показывают, что двигатель ATR имеет расход топлива на 25% ниже, чем у аналогичных ракет.

Сотрудничество между Cummings Aerospace и ATRX нацелено не только на создание новых дронов, но и на расширение возможностей существующих американских авиационных систем.



