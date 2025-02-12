Астрономы впервые получили изображение космической паутины, протянувшейся на 3 миллиона световых лет и соединяющей две галактики. Это открытие позволяет лучше понять процесс формирования галактик и эволюцию Вселенной.

Недавнее исследование астрономов представило уникальное изображение космической паутины, которая соединяет две активно формирующиеся галактики. Это открытие стало возможным благодаря использованию современного инструмента MUSE, установленного на Very Large Telescope в Чили. Данное наблюдение не только расширяет наши знания о структуре Вселенной, но и подчеркивает важность изучения космической паутины в контексте формирования галактик.

Космическая паутина, о которой идет речь, простирается на 3 миллиона световых лет, что в 30 раз превышает длину Млечного Пути. Она представляет собой каркас, на котором строится видимая структура Вселенной. Газ, который течет по этим нитям, служит сырьем для формирования звезд в галактиках. Это делает изучение космической паутины ключевым для понимания космической эволюции.

Давиде Торнотти, руководитель группы исследователей из Миланского университета Бикокка, отметил, что удалось проследить границу между газом в галактиках и материалом в космической паутине. Ученым удалось уловить слабый свет, испускаемый этой нитью, который путешествовал почти 12 миллиардов лет, чтобы достичь Земли. Это позволило точно охарактеризовать форму космической паутины.

Следует отметить, что наблюдение за космической паутиной не так просто. Эти нити состоят из темной материи, которая не взаимодействует со светом, что делает ее фактически невидимой. Газ, который движется по этим линиям, виден благодаря его взаимодействию со светом, но даже водород, самый распространенный элемент во Вселенной, испускает лишь слабое свечение. Поэтому астрономы часто обнаруживают газ косвенно, анализируя свет, который он поглощает от ярких фоновых объектов.

Команда, проводившая новое наблюдение, использовала MUSE, который позволил собрать данные за сотни часов наблюдений. Это стало одной из самых амбициозных кампаний, проводимых в одном регионе неба. После этого астрономы применили суперкомпьютерное моделирование, чтобы рассчитать выбросы газа, основываясь на стандартной модели космологии.

Сравнение наблюдений с предсказаниями теории показало значительное соответствие. Это обнадеживает, но команда не намерена останавливаться на достигнутом. Они планируют собрать дополнительные данные, чтобы обнаружить больше таких структур. Как сказал Фабрицио Арригони Баттайя из Института астрофизики Макса Планка, "один не в счет". Ученые стремятся получить полное представление о том, как газ распределяется и течет в космической паутине, что может значительно изменить наши представления о космической эволюции.