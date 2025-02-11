На фоне замедления роста в бизнесе автомобильных аккумуляторов, CATL ищет новые направления. Компания создала команду для разработки промышленных роботов.

CATL, известная своим производством автомобильных аккумуляторов, сталкивается с замедлением роста основного бизнеса. В ответ на это компания начинает активные поиски новых возможностей для расширения.

Как сообщает LatePost, CATL сформировала команду в Шанхае, сосредоточив усилия на разработке промышленных роботов. В команде работают десятки специалистов, занимающихся созданием алгоритмов управления движением и взаимодействия человека с компьютером. Первоначальные планы включают проектирование и производство роботизированных рук и автоматизированных транспортных средств (AGV) для собственных заводов.

С начала прошлого года CATL увеличила инвестиции в робототехнику, изучая компании, занимающиеся гуманоидными роботами. Хотя конкретные планы еще не озвучены, компания намерена приобрести акции таких стартапов, как Galaxy General, для финансовых вложений в эту область.

Помимо робототехники, CATL также проявляет интерес к другим передовым технологиям, таким как сверхпроводимость при комнатной температуре и управляемый ядерный синтез.