Apple планирует обновить MacBook Air, заменив текущие ЖК-панели на технологию Oxide TFT. OLED-дисплеи появятся позже, в 2027 году.

В ближайшие годы Apple намерена обновить линейку MacBook Air, однако переход на OLED-дисплеи задерживается. Вместо этого компания сосредоточится на внедрении новой технологии дисплеев, которая обещает улучшить качество изображения и энергопотребление.

Согласно отчету The Elec, Apple планирует заменить аморфные кремниевые (a-Si) панели на более современные Oxide TFT. Хотя эта технология не достигнет уровня OLED, она обеспечит лучшую цветопередачу и четкость изображения по сравнению с текущими ЖК-дисплеями. Ожидается, что новые панели улучшат энергоэффективность и время работы от батареи, что является важным аспектом для пользователей, часто работающих вдали от розетки.

Oxide TFT предлагает несколько преимуществ: более равномерную яркость, быстрое время отклика и меньшую размытость изображения, что особенно актуально для геймеров и любителей мультимедиа. Эти изменения могут значительно улучшить пользовательский опыт, однако пользователи MacBook Air все еще ждут OLED-дисплеев, которые, как ожидается, появятся только в 2027 году.

Производители Samsung и BOE уже работают над созданием панелей Oxide TFT. Оба поставщика активно развивают свои производственные мощности, что говорит о высоком интересе к этой технологии. Samsung устанавливает новые машины на своей линии A6, а BOE также модернизирует свою линию B16. Хотя точные объемы производства не раскрыты, обе компании планируют выпустить миллионы новых дисплеев.

Таким образом, переход Apple на усовершенствованные ЖК-дисплеи для MacBook Air может показаться временным решением. В то же время, модели MacBook Pro, как ожидается, получат OLED-дисплеи уже в следующем году.