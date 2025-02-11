Эти устройства могут использоваться для ликвидации последствий стихийных бедствий и мониторинга окружающей среды.

Специалисты Университета Тафтса (США) представили новую серию маленьких роботов, которые могут значительно упростить выполнение сложных задач. Эти устройства, размером с ладонь, имеют мягкие суставы и прочную конструкцию, что позволяет им успешно справляться с различными вызовами, включая спасательные операции и разминирование.

Команда под руководством Маркуса Немитца разработала роботов, вдохновленных конечностями млекопитающих и рептилий. Их дизайн включает в себя сочетание жестких и полумягких компонентов, что позволяет устройствам двигаться более естественно и эффективно адаптироваться к неровным поверхностям. В отличие от полностью жестких роботов, которые часто требуют постоянной настройки для поддержания равновесия, новые роботы демонстрируют большую устойчивость. Они могут передвигаться по камням, песку и крутым склонам, что делает их идеальными для работы в сложных условиях.

Немитц отметил, что эти роботы могут выдерживать значительные нагрузки. Например, их можно сбросить с высоты или раздавить, и они все равно смогут продолжить работу. Это качество делает их подходящими для применения в ситуациях, где требуется высокая степень выживаемости. С использованием нескольких 3D-принтеров команда может производить сотни таких роботов всего за один день, что позволяет быстро адаптировать их к новым условиям.

Потенциальные области применения этих роботов обширны. В 2018 году, когда футбольная команда оказалась в ловушке в пещере Тхам Луанг в Таиланде, стало очевидно, что существующие технологии не справляются с такими ситуациями. Новые роботы могли бы быстро настраиваться для обеспечения связи и доставки необходимых ресурсов в труднодоступные места.

Кроме того, команда рассматривает использование роботов в районах, охваченных лесными пожарами. Они могут помочь в картировании токсичных загрязнений, поиске выживших и определении зон, где огонь распространяется быстрее всего. В дополнение к этому, роботы могут применяться для разминирования, поисково-спасательных операций после землетрясений и даже в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями и мониторинга состояния почвы.

Лаборатория Немитца также разрабатывает технологии для обезвреживания мин и отслеживания изменений в ледниках, что подчеркивает многофункциональность и потенциал этих роботов в различных сферах.