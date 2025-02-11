Компания Globalstar, партнер Apple, заключила контракт на 1,1 миллиарда канадских долларов для создания более пятидесяти спутников. Это соглашение может стать значительным шагом в конкуренции с другими игроками на рынке спутниковой связи, такими как SpaceX и Amazon.

Компания Globalstar, известная своим партнерством с Apple, подписала контракт на 1,1 миллиарда канадских долларов с канадской фирмой MDA Space. Это соглашение предполагает создание более пятидесяти спутников, которые будут использоваться для мобильной спутниковой связи (MSS). На фоне активной конкуренции со стороны SpaceX и других компаний, это шаг может оказать серьезное влияние на рынок.

В прошлом году Apple приобрела 20% акций Globalstar в рамках сделки на сумму 1,5 миллиарда долларов. Из этой суммы 400 миллионов были направлены на покупку акций, а остальные средства должны были помочь Globalstar погасить часть своего долга и начать строительство сети MSS. Теперь, с новым контрактом на производство спутников, компания делает уверенный шаг к расширению своих возможностей в области связи.

MDA Space, канадская компания, специализирующаяся на производстве спутников, получила контракт на 180 миллионов канадских долларов для разработки нового спутника. Изначально информация о заказчике оставалась конфиденциальной, но позже стало известно, что это именно Globalstar. Полная стоимость контракта составила 750 миллионов канадских долларов, что в сочетании с дополнительным финансированием в 350 миллионов канадских долларов привело к общей сумме в 1,1 миллиарда канадских долларов. Эти средства позволят Globalstar закупить более 50 спутников Aurora от MDA.

Спутники Aurora, анонсированные в 2023 году, обладают уникальными возможностями. Они могут перемещаться по нескольким негеостационарным орбитам и перенастраиваться в космосе. Кроме того, их оснащают специальным «регенеративным» бортовым процессом, который оптимизирует маршруты связи. Эти спутники названы программно-определяемыми космическими аппаратами, что позволяет значительно повысить их функциональность.

Помимо Globalstar, MDA также работает с канадской компанией Telesat, которая планирует запустить 198 спутников для заполнения низкой околоземной орбиты (LEO). Эта орбита уже стала популярной среди поставщиков спутниковых услуг, включая SpaceX с их Starlink и дочернюю компанию Amazon Kuiper, которая также намерена использовать LEO для своей группировки.

Starlink уже занимает лидирующие позиции на рынке спутникового интернета. Она предоставляет услуги сотовой связи через партнерство с T-Mobile. Другие компании, такие как AST SpaceMobile, также активно развивают свои технологии. Например, недавно они осуществили первый в истории космический видеозвонок в Европе благодаря сотрудничеству с Vodafone.

Илон Маск из SpaceX заявил, что его компания вскоре сможет обеспечить потоковую передачу видео низкого качества на смартфоны через Starlink. Преимущество первопроходца, которым обладает Starlink, позволило ей занять значительную долю рынка и предложить свои услуги даже на коммерческих авиалайнерах.

В условиях такой конкурентной среды, контракт Globalstar с MDA может стать важным шагом к улучшению качества и доступности мобильной спутниковой связи.