OpenAI работает над созданием собственного чипа искусственного интеллекта, что может значительно снизить зависимость от NVIDIA. Ожидается, что процесс разработки завершится в ближайшие месяцы, с возможным запуском на TSMC в первой половине 2025 года.

OpenAI движется в направлении создания собственного чипа для искусственного интеллекта, что может изменить ландшафт технологий компании. По информации из последнего отчета, разработка кремния близка к завершению, и если все пройдет гладко, первое тестирование может начаться уже в следующем году.

Пользовательский ИИ-чип от OpenAI будет изначально выполнять ограниченные функции, сосредоточившись на запуске моделей ИИ. Процесс отладки займет около шести месяцев и потребует значительных финансовых вложений. Если OpenAI согласится на более высокую цену, TSMC сможет ускорить производство, но успех первой отладки не гарантирован. В случае неудачи потребуется повторное тестирование, что добавит времени и ресурсов.

Ранее сообщалось, что OpenAI использует процесс A16 Angstrom от TSMC для своего видеогенератора Sora. Однако неясно, связан ли этот процесс с новым чипом. Разработкой управляет Ричард Хо, и команда увеличилась до 40 сотрудников. Поддержка от Broadcom также играет роль, хотя ее вклад остается неизвестным.

Название нового чипа пока не раскрыто. Его функции будут связаны с обучением и запуском моделей ИИ, но возможности могут расширяться в зависимости от объема производства. Если все пойдет по плану, массовое производство начнется в 2026 году, с использованием 3-нм технологии TSMC и архитектуры систолического массива.