Введение пошлин на китайские товары со стороны администрации Трампа не оказало значительного влияния на китайских производителей. Трейдеры из города Иу, известного как центр оптовой торговли, уверены, что смогут справиться с новыми условиями.

Введение пошлин на китайские товары со стороны администрации Трампа не оказало значительного влияния на китайских производителей. Трейдеры из города Иу, известного как центр оптовой торговли, уверены, что смогут справиться с новыми условиями.

По информации Reuters, китайские производители, несмотря на угрозы Трампа о высоких тарифах, не собираются отказываться от своих позиций на рынке. Владелец магазина игрушек Цзэн Хао заявил, что даже при повышении пошлин до 50% их бизнес останется рентабельным. Он объяснил, что компания готова взять на себя часть дополнительных расходов, что позволит сохранить конкурентоспособность.

Эбби Джин, занимающаяся закупками, подтвердила, что спрос на товары из Китая остается высоким. Она отметила, что производители могут снизить свою прибыль, но в конечном итоге расходы лягут на плечи американских потребителей. Это означает, что именно они столкнутся с последствиями экономической политики своего правительства. Джин задала вопрос, сможет ли США найти страну-замену для китайских товаров, что вызывает сомнения у многих экспертов.

Некоторые производители успели подготовиться к введению пошлин и уверены, что удар будет не столь ощутимым, как ожидалось. В ответ на новые тарифы Пекин также объявил о введении собственных пошлин на американские товары, что создает дополнительные сложности для двухсторонних отношений.

Китайские тарифы затрагивают товары на сумму $14 миллиардов, в то время как американские пошлины охватывают китайские товары на сумму $525 миллиардов. Экономисты считают, что реакция Пекина была сдержанной и оставляет пространство для дальнейших переговоров. Кроме того, Китай начал антимонопольное расследование в отношении крупных американских компаний, таких как Google и Nvidia, что может повлиять на будущие отношения между странами.