Китайские ученые разместили прототипы детекторов нейтрино в Южно-Китайском море, используя глубоководное исследовательское судно. Этот шаг может привести к созданию крупнейшей подводной обсерватории для изучения космических частиц.

Недавний проект китайских ученых по размещению прототипов детекторов нейтрино в Южно-Китайском море крайне важен для такой области как нейтринная астрономия. Использование глубоководного исследовательского судна позволило установить оборудование на значительной глубине, что может существенно повлиять на понимание космических процессов.

Детекторы расположили на глубине 1600 метров с помощью аппарата Shenhai Yongshi, известного также как Deep-Sea Warrior. Оборудование включает чувствительные детекторы и светодиоды для калибровки. Эти устройства настроены на выявление слабых вспышек света, возникающих при взаимодействии нейтрино с материей. Нейтрино — это мельчайшие частицы, которые трудно уловить из-за их малой массы и способности проходить сквозь материю.

Проект включает разработку подводного нейтринного телескопа высокой энергии (HUNT), который должен стать крупнейшей обсерваторией такого типа в мире. Ожидается, что в рамках HUNT установят более 55 000 детекторов, распределенных по тысячам струн, охватывающих 30 кубических километров океана. Это позволит значительно увеличить объем наблюдений по сравнению с существующими международными проектами, которые имеют ограниченные размеры детекторов и не всегда могут эффективно идентифицировать источники нейтрино.

Научный сотрудник Института физики высоких энергий (IHEP) Чэнь Минцзюнь подчеркивает, что HUNT не только имеет астрономическое значение, но и станет важной платформой для исследований в области морской науки. Нейтрино могут перемещаться на большие расстояния, не подвергаясь влиянию магнитных полей, что делает их идеальными для изучения процессов, связанных с высокоэнергетическими частицами.

Южно-Китайское море выбрано для этого проекта благодаря своим масштабам и условиям, подходящим для размещения детекторов. Однако это не единственное место, где проводятся исследования. В прошлом году прототипы также тестировали в озере Байкал, где российские ученые работали над нейтринным экспериментом Baikal-GVD.

Успех этого проекта может укрепить позиции Китая в этой области и способствовать международному сотрудничеству в научных исследованиях.