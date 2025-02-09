Трафик DeepSeek вырос на 614%, что позволило ему обогнать Google Gemini и занять второе место в мире среди приложений на базе ИИ. В то же время, количество поддельных сайтов, связанных с DeepSeek, достигло более 2000, что вызывает опасения по поводу фишинговых атак.

По последним статистическим данным, по всему миру насчитывается более 2000 поддельных сайтов DeepSeek, и 60% IP-адресов находятся в США.





Что касается времени создания, то количество зарегистрированных доменных имен с использованием поддельных IP-имен резко возросло с 27 января, а затем постепенно снижалось с начала февраля.

Эти поддельные доменные имена предположительно используются для фишинговых атак, захвата доменных имен и перехвата трафика.

DeepSeek произвел фурор во всем технологическом мире. Несколько дней назад два его лучших проекта на Github обогнали OpenAI. Несмотря на это, ChatGPT по-прежнему остается самым популярным приложением ИИ.

За последние 30 дней объем поиска DeepSeek в Google в США превысил ChatGPT только в два дня, а в другие даты разрыв был весьма очевиден.

Много пользователей по всему миру, которые используют DeepSeek, крайне часто сталкиваются с появляющимся сообщением: «Сервер занят, повторите попытку позже».

Согласно статистике, трафик Deepseek вырос на 614%, обогнав Google Gemini и став вторым по популярности приложением на базе искусственного интеллекта.

По данным SimilarWeb, DeepSeek достиг пика в 49 миллионов ежедневных посещений, что на 614% больше, чем на прошлой неделе. В это число не входит трафик, основанный на вызовах API, что еще раз подчеркивает быстрый рост DeepSeek.

Месяц назад среднесуточный объем посещений сайта DeepSeek составлял всего 300 000, но к 27 января это число взлетело до 33,4 миллиона, увеличившись более чем в 100 раз. Это вызвало шок на американских технологических акциях, и в какой-то момент акции Nvidia упали почти на 20%.

DeepSeek теперь превосходит Gemini и Character.AI от Google, у которых около 10 миллионов и 6 миллионов ежедневных посещений соответственно. Однако количество посещений DeepSeek все еще значительно отстает от ChatGPT от OpenAI и Copilot от Microsoft, в который интегрирован OpenAI.

Взрывной рост трафика и энтузиазм пользователей свидетельствуют о безграничном потенциале DeepSeek.

Вместе с тем, столкнувшись с конкуренцией со стороны таких технологических гигантов, как OpenAI, Google и Microsoft, а также с собственными проблемами в области безопасности и технологий, компании еще предстоит выяснить, сможет ли она сохранить лидерство в будущем.