BYD опубликовала официальные фотографии модели Seal 05 DM-i Intelligent Driving Edition, которая будет представлена 10 февраля. Автомобиль оснащен гибридной технологией пятого поколения и уникальной системой вождения «Глаз Бога».

Компания BYD опубликовала официальные фотографии Seal 05 DM-i Intelligent Driving Edition. Автомобиль будет официально представлен на конференции по запуску интеллектуальной стратегии 10 февраля (завтра). В это же время будут запущены такие модели, как BYD Song PLUS Intelligent Driving Edition и Seal 06 DM-i Intelligent Driving Edition.

Seal 05 DM-i унаследовал дизайн в морском стиле, характерный для семейства BYD. Автомобиль оснащен инновационной системой вождения DiPilot 100, известной под названием «Глаз Бога». Эта система включает три камеры: одна внутри лобового стекла, другая на переднем крыле и третья в наружном зеркале заднего вида.

Размеры автомобиля составляют 4780 мм в длину, 1837 мм в ширину и 1515 мм в высоту, а колесная база достигает 2718 мм. Под капотом находится 1,5-литровый подключаемый гибридный двигатель, который обеспечивает максимальную мощность 74 кВт, в сочетании с электродвигателем мощностью 120 кВт.

Seal 05 будет предлагать две версии батарей: 7,68 кВт•ч и 15,898 кВт•ч, с запасом хода до 90 км. При низком заряде аккумулятора расход топлива составляет всего 3,9 литра на 100 километров. Эти характеристики подчеркивают стремление BYD к созданию эффективных и современных автомобилей.

Официальное демонстрационное видео можно посмотреть здесь.