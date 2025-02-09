CCTV Military представила видеозапись боевых испытаний системы активной защиты танка GL6. Эта система способна эффективно перехватывать различные виды боеприпасов, включая ракеты и управляемые снаряды.

Система активной защиты GL6 привлекла внимание зарубежных экспертов после публикации видеозаписи ее боевых испытаний. Это событие крайне важно для развития китайской оборонной промышленности.

Система GL6 представляет собой комплексное решение, состоящее из нескольких ключевых компонентов. Она включает радар для обнаружения, систему обработки данных и платформу для запуска перехватчиков. Благодаря этому сочетанию, GL6 может эффективно выявлять и нейтрализовать угрозы, такие как ракеты и управляемые снаряды, в широком угловом диапазоне.

Видео, поясняющее и демонстрирующее принцип действия системы, можно посмотреть здесь. По заверению китайской стороны, в ходе испытаний система показала высокую эффективность, успешно перехватив 10 различных типов ракет-мишеней.

Результат учений подтверждает возможность многократного перехвата, что значительно повышает уровень защиты танков на поле боя. Видеоролик, выпущенный CCTV Military, демонстрирует, как система определяет траекторию движения боеприпасов и уничтожает их до того, как они достигнут цели.