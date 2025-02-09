GAC Group представила новую интеграцию ADiGO SENSE и DeepSeek-R1. Модель обещает лучшее понимание потребностей пользователей и улучшенные функции.

GAC Group анонсировала важное обновление для своих автомобилей, связанное с интеграцией моделей ADiGO SENSE и DeepSeek-R1. Новинка нацелена на улучшение взаимодействия между автомобилем и водителем.

Объединенная модель ADiGO SENSE использует возможности DeepSeek-R1 для повышения точности в понимании намерений пользователей. Процесс дистилляции (knowledge distillation) и тонкой настройки модели позволяет системе более эффективно распределять задачи и извлекать память.

Система также поддерживает подключение облачных моделей. Представители компании утверждают, что такая интеграция меняет подход к взаимодействию с автомобилем, превращая его в преданного партнера, который учитывает потребности владельца. Ожидается, что ADiGO SENSE будет запущен в первой половине года и охватит три ключевые серии моделей: Haobo, Trumpchi и Aion.