Firaxis Games отреагировала на недовольство игроков по поводу Sid Meier's Civilization VII. Патч 1.1.0 должен улучшить баланс, поведение ИИ и систему дипломатии.

После получения негативных отзывов о Sid Meier's Civilization VII разработчики из Firaxis Games решили не оставлять это без внимания. Геймеры выразили недовольство качеством игры, особенно отметив проблемы с интерфейсом и графикой.

В ответ на критику Firaxis поблагодарила пользователей за их отзывы и признала важность конструктивной обратной связи. Разработчики уже работают над исправлением недостатков и внедрением новых функций, которые игроки ожидали увидеть. В ближайших патчах они сосредоточатся на трех ключевых направлениях: улучшении интерфейса, добавлении востребованных функций и общих улучшениях игры.

Среди запланированных изменений — более интуитивное взаимодействие, улучшение читаемости карты и исправление ошибок. Кроме того, разработчики планируют ввести командный многопользовательский режим и локальный кооператив. Патч 1.1.0 должен улучшить баланс, поведение ИИ и систему дипломатии. Несмотря на текущие трудности, Firaxis уверена в будущем игры и продолжит работу над новыми обновлениями и контентом.