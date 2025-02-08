Samsung Electronics отметила успешные результаты тестового производства чипа Exynos 2600 с выходом 30%. Компания планирует начать массовое производство во второй половине года.

Samsung Electronics сообщила о результатах, достигнутых в тестовом производстве своего нового чипа Exynos 2600, который использует 2-нм технологию. Эти показатели оказались выше первоначальных ожиданий, что даёт компании надежду на успешный выход на рынок.

В процессе тестирования Samsung добилась выхода годных чипов на уровне 30%. Хотя этот результат все еще ниже 60% показателя TSMC, он является улучшением по сравнению с предыдущими неудачами компании с 3-нм узлом. Важно отметить, что массовое производство Exynos 2600 запланировано на вторую половину этого года, и представители Samsung выражают удовлетворение текущими достижениями.

Тем не менее, для получения заказов от крупных клиентов, таких как Qualcomm и MediaTek, компании необходимо увеличить выход годных чипов до 70%. На данный момент Samsung потеряла заказы на Snapdragon 8 Elite Gen 2, который будет выпускаться на 3-нм техпроцессе TSMC. В этом свете успешное тестирование Exynos 2600 может стать важным шагом для восстановления позиций компании на рынке.

Технология 2-нм GAA (Gate All Around) от Samsung обещает улучшение производительности на 12% и энергоэффективности на 25% по сравнению с предыдущими узлами. Если Samsung сможет улучшить свои показатели в ближайшие месяцы, массовое производство Exynos 2600 станет реальностью, что поможет сократить расходы на чипы и вернуть доверие клиентов.