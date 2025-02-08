TSMC ограничивает размещение заказов на полупроводники менее 16 нм для китайских компаний из-за новых правил США. Это решение может повлиять на отношения между Тайванем и Китаем.

TSMC объявила о новом подходе к заказам китайских компаний. Ситуация обострилась на фоне введения новых правил со стороны США, которые требуют более строгого контроля за поставками.

По данным Taiwan Economic Daily, TSMC приостановит размещение заказов на чипы с техпроцессом ниже 16 нм, если они не будут упакованы через одобренные компании. Это правило вступило в силу 31 января и, как утверждается, связано с недовольством, возникшим после использования чипов TSMC в продуктах компании Huawei.

Хотя заказы на 16-нм чипы составляют лишь небольшую долю выручки TSMC, этот шаг подчеркивает растущую напряженность в сфере технологий между США и Китаем. Многие китайские компании уже начали адаптироваться к новым требованиям, перемещая свои заказы на упаковку к утвержденным фирмам.

Процедура белого списка, внедренная BIS, нацелена на повышение прозрачности в полупроводниковой отрасли Китая, которая уже имеет сильные позиции в производстве более зрелых узлов. Реакция китайского рынка на эти ограничения пока остается неизвестной, но с учетом текущих изменений, можно ожидать, что многие компании продолжат адаптироваться к новым условиям.