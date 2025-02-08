Оверклокер hicookie установил новый рекорд, разогнав память DDR5 до 10 200 МТ/с на материнской плате X870 AORUS Tachyon ICE. Это достижение стало возможным благодаря использованию двух модулей памяти объемом 24 ГБ.

В мире компьютерных технологий снова обсуждают достижения оверклокеров. На этот раз hicookie, оверклокер компании Gigabyte, разогнал память DDR5 до 10 200 МТ/с на платформе X870 AORUS Tachyon ICE.

Используя комплект памяти V-Color, hicookie смог добиться этого результата с двумя модулями по 24 ГБ. Ранее подобные скорости достигались в основном на платформе Intel, поэтому успех на AMD X870 вызывает интерес. Скорость 10 200 МТ/с была подтверждена тестом MemTest, который показал отсутствие ошибок.

Тайминги памяти составили CL50-62-62-127, что вполне приемлемо для такой высокой частоты. Процессор AMD Ryzen 8700G работал в паре с BIOS AGESA 1203a, который еще не доступен для других моделей X870.

Оверклокеры часто используют азотное охлаждение для достижения максимальных показателей, хотя конкретные детали конфигурации в этом случае не раскрыты. Этот успех демонстрирует, что оверклокинг на платформе AMD становится все более сложным и интересным.