Недавно появилась информация о том, что 28 января DeepSeek впервые обошел Doubao по количеству активных пользователей, а 1 февраля преодолел отметку в 30 миллионов.

По данным QuestMobile, запуск модели DeepSeek R1 20 января сыграл ключевую роль в росте популярности приложения. Всего за январь количество пользователей увеличилось на 125 миллионов, причем более 80% из них присоединились в последнюю неделю месяца. Интересно, что этот рост произошел без каких-либо рекламных кампаний.

Для сравнения, другие известные приложения достигали 100 миллионов пользователей гораздо дольше. ChatGPT потребовалось два месяца, TikTok — девять, а WeChat — целый год и два месяца.