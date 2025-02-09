DeepSeek — самое быстрорастущее приложение, которое достигло 30 млн активных пользователей в день
Недавно появилась информация о том, что 28 января DeepSeek впервые обошел Doubao по количеству активных пользователей, а 1 февраля преодолел отметку в 30 миллионов.
По данным QuestMobile, запуск модели DeepSeek R1 20 января сыграл ключевую роль в росте популярности приложения. Всего за январь количество пользователей увеличилось на 125 миллионов, причем более 80% из них присоединились в последнюю неделю месяца. Интересно, что этот рост произошел без каких-либо рекламных кампаний.
Для сравнения, другие известные приложения достигали 100 миллионов пользователей гораздо дольше. ChatGPT потребовалось два месяца, TikTok — девять, а WeChat — целый год и два месяца.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила