Ученые Новгородского государственного университета разработали уникальное устройство для обработки растений с помощью лазеров. Оно повышает урожайность и защищает культуры от вредителей, а также может предотвратить несанкционированный доступ беспилотников, затрудняя их наблюдение за территорией.

В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого разработали устройство, использующее лазерное излучение для обработки сельскохозяйственных культур. Это устройство позволяет не только улучшить рост растений, но и защитить их от вредителей, это особенно актуально в условиях современного сельского хозяйства.

Лазерная развертка, как назвали новинку, представляет собой компактное устройство с весом около 1,2 кг. Оно устанавливается на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и работает в ночное время. Такое использование устройства исключает механическое воздействие на растения и почву. Кандидат сельхознаук Михаил Даниловских объяснил, что использование лазера активирует фотосистему II у растений, это позволяет им накапливать энергию, необходимую для фотосинтеза, что особенно важно, поскольку фотосинтез включает две фазы: световую и темновую. В процессе световой фазы растения вырабатывают энергию, а в темновой — используют ее для создания сахаров и фиксации углекислого газа.

Устройство состоит из двух лазеров мощностью 1 Вт, вращающихся зеркал и призмы. Они могут обрабатывать площади до 12 гектаров с высоты 10-15 метров. В ходе полевых испытаний на капусте сорта кольраби было замечено, что растения, обработанные лазером, выросли в два раза крупнее и поспели на неделю раньше, чем те, что не подвергались такой обработке. Это показало, что лазерная обработка способствует не только увеличению урожайности, но и улучшению устойчивости растений к заболеваниям и вредителям.

Кроме того, данная технология уже запатентована и усовершенствована. Это позволяет применять лазерыв не только в сельском хозяйстве, но и в других сферах, например, для защиты территорий от несанкционированных беспилотников, т.к. лазерная завеса затрудняет видеонаблюдение.