Компания Rolls-Royce запускает проект по переработке списанных истребителей Великобритании в металлический порошок для 3D-печати. Данный проект позволяет создавать детали для нового двигателя Orpheus.

Rolls-Royce внедряет инновационный проект, который преобразует старые детали самолетов Королевских военно-воздушных сил Великобритании в металлический порошок для аддитивного производства.

Проект Tornado 2 Tempest включает переработку списанных частей истребителей Tornado в порошок, который затем используется для 3D-печати деталей для двигателя Orpheus. Этот малый реактивный двигатель является частью программы Future Combat Air System. Использование переработанных материалов в новых технологиях демонстрирует, как можно снизить зависимость от новых ресурсов и улучшить доступ к критически важным материалам.

Команда Rolls-Royce успешно переработала компоненты, такие как лопасти компрессора, содержащие титан. Эти детали были очищены и превращены в порошок, из которого затем напечатали носовой обтекатель и лопатки. Испытания на двигателе Orpheus подтвердили безопасность и эффективность новых компонентов. Такой подход не только экономит ресурсы, но и позволяет создавать более легкие и прочные детали.

Проект также включает в себя создание цифрового паспорта продукта, который отслеживает происхождение материалов и их жизненный цикл. Это нововведение помогает предотвратить использование поддельных материалов и улучшает управление ресурсами. Как отмечает один из представителей компании, такая система позволяет сократить затраты и улучшить доступ к ценным металлам.

Двигатели Orpheus представляют собой передовые технологии, разработанные с акцентом на масштабируемость и высокую эффективность. Они используют архитектуру турбовентиляторного двигателя и интегрированную выработку электроэнергии. Благодаря технологии Additive Layer Manufacturing удалось значительно упростить конструкции, что ускоряет производство и снижает затраты.

С момента начала проекта прошло всего 18 месяцев, и Rolls-Royce уже спроектировала, построила и испытала первый демонстрационный двигатель. Это сокращает традиционное время разработки вдвое.