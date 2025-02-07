Ученые впервые зафиксировали прорыв ледникового озера в Восточной Гренландии, в результате которого вылилось более 3000 миллиардов литров воды. Это событие проливает свет на потенциальные угрозы, связанные с изменением климата и ледниковыми озерами.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Копенгагенского университета, зафиксировало масштабный прорыв ледникового озера Каталина в Восточной Гренландии. В течение нескольких недель из озера вылилось более 3 млн тонн талой воды, что эквивалентно объему, превышающему годовое потребление воды Данией в три раза. Это редкое природное явление позволяет лучше понять динамику ледниковых озер и их влияние на окружающую среду.

Прорыв произошел между 23 сентября и 11 октября, когда уровень воды в озере упал на 154 метра. Ученые смогли наблюдать это явление в реальном времени с помощью спутниковых снимков, что стало важным шагом в изучении ледниковых озер. Аслак Гринстед, исследователь климата из Института Нильса Бора, отметил, что ранее подобные события фиксировались лишь косвенно, из-за сложностей с наблюдением в условиях полярной ночи.

Ледниковое озеро Каталина расположено в долине, окруженной ледником Эдварда Бейли. В течение последних двадцати лет талая вода накапливалась в этом озере, создавая давление на ледник и образуя под ним туннель длиной 25 километров. В конечном итоге вода прорвалась, вызвав мощный поток, который попал в крупнейший фьорд Гренландии — Скорсби-Саунд. Это событие стало одним из крупнейших прорывов ледниковых озер, когда-либо задокументированных.

Прорывы ледниковых озер (GLOF) становятся все более частыми в последние три десятилетия. Это связано с глобальным потеплением и изменением климата, которые влияют на стабильность ледников и ледниковых озер. Гринстед подчеркивает, что важно улучшить понимание этих процессов для предотвращения потенциальных катастроф. Хотя прорыв в Восточной Гренландии не нанес ущерба из-за низкой плотности населения, по оценкам, 15 миллионов человек по всему миру находятся под угрозой ледниковых наводнений.

Сравнение с историческими событиями также указывает на масштабы проблемы. Например, прорыв озера Миссула в конце последнего ледникового периода был в 2500 раз больше, чем недавний случай с озером Каталина. Гринстед предполагает, что в будущем мы можем стать свидетелями еще более крупных прорывов, поскольку ледяной покров Гренландии продолжает сокращаться.

Энергия, высвобождаемая при прорывах ледниковых озер, впечатляет. Гринстед считает, что в данном случае энергия, высвобожденная в результате прорыва, эквивалентна мощности крупнейшей в мире атомной электростанции, работавшей на полную мощность в течение 22 дней. Это поднимает вопросы о том, как можно использовать такую энергию в качестве источника зеленой энергии. Теоретически, прорыв на озере Каталина мог бы обеспечить электроэнергией небольшой город. Однако ближайшее население находится на расстоянии 180 километров, что создает проблемы с инфраструктурой.

Гринстед заключает, что, несмотря на существующие трудности, изучение таких природных явлений может привести к новым возможностям. Если удастся разработать технологии для использования энергии, высвобождаемой во время прорывов, это может стать значительным шагом вперед в области устойчивого развития и использования природных ресурсов.