Космический аппарат Solar Orbiter выявил, что крошечные струи в солнечных корональных дырах играют важную роль в образовании солнечного ветра. Это открытие помогает объяснить происхождение как быстрого, так и медленного солнечного ветра.

Недавние исследования, проведенные с помощью космического аппарата Solar Orbiter, раскрыли новые аспекты формирования солнечного ветра. Это явление, представляющее собой поток заряженных частиц, оказывает значительное влияние на атмосферу планет и космическую погоду. Ученые долгое время пытались понять, как именно Солнце производит этот ветер, и последние данные позволили продвинуться в решении этой загадки.

Солнечный ветер делится на две категории: быстрый и медленный. Обычно считается, что быстрый ветер исходит из корональных дырах, где магнитные поля не возвращаются к поверхности Солнца, а направляются в космос. Однако механизм, благодаря которому частицы покидают Солнце, оставался неясным. В 2023 году команда исследователей обратилась к Solar Orbiter, чтобы изучить струи, возникающие вблизи южного полюса Солнца.

Оказалось, что эти струи, которые выглядят как тонкие энергетические потоки, существуют всего около минуты и выбрасывают частицы со скоростью около 100 километров в секунду. Важно отметить, что они не только способствуют образованию быстрого солнечного ветра, но и медленного. Ранее источники медленного солнечного ветра оставались под вопросом, и это открытие стало значительным шагом вперед в понимании солнечной физики.

Исследователи были удивлены тем, что одни и те же процессы могут приводить в движение как быстрый, так и медленный солнечный ветер.

Демонстрационное видео этого процесса можно посмотреть на интернет-рессуресе bilibili.com.



