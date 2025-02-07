Премьер-министр Таиланда обсудил с руководством Xiaomi возможность открытия завода по производству электромобилей. Бангкок предлагает полную поддержку и сотрудничество для развития местной индустрии.

Таиланд активно ищет пути для привлечения иностранных инвестиций, особенно в секторе электромобилей. Премьер-министр Петунтан провел встречи с представителями крупных китайских компаний, включая Xiaomi, чтобы обсудить возможности сотрудничества.

На встрече с Линь Шивеем, вице-президентом Xiaomi, премьер-министр подчеркнул важность создания в стране завода по разработке электромобилей. Он отметил, что Таиланд обладает высоким уровнем внедрения электромобилей в Юго-Восточной Азии и имеет развитую экосистему для этого сектора. Премьер-министр также выразил надежду, что Xiaomi будет использовать местные компоненты, что поможет сократить затраты на транспортировку и улучшить интеграцию с тайскими производителями.

Правительство Таиланда готово предоставить всевозможную поддержку, включая помощь Совета по инвестициям (BOI) в налаживании партнерств с местными производителями комплектующих. Это должно способствовать устойчивому развитию бизнеса компании в регионе. Линь Шивэй сообщил, что продажи первого электромобиля Xiaomi, модели SU7, показывают положительные результаты, что создает дополнительные стимулы для расширения бизнеса.

Премьер-министр подчеркнул, что официальный Таиланд готов предложить различные меры поддержки, чтобы улучшить деловую среду для иностранных инвесторов. Это включает в себя налоговые льготы и упрощение процедур получения разрешений.