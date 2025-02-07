Intel продолжает увольнения, объявив о сокращении 58 сотрудников на кампусе в Фолсоме. Финансовые результаты компании остаются слабыми, что вызывает беспокойство среди инвесторов.

Компания Intel продолжает сталкиваться с серьезными вызовами, что приводит к новым увольнениям. С конца 2022 года число сокращенных рабочих мест достигло 23 000.

На кампусе в Фолсоме планируют уволить еще 58 сотрудников, что увеличивает общее число увольнений с начала 2023 года до более чем 1000. За последний год акции Intel упали на 60%, что связано с плохими финансовыми результатами. Выручка за 2024 год составила 53,1 миллиарда долларов, что ниже прошлогоднего уровня.

Сокращения сотрудников являются частью плана по экономии 10 миллиардов долларов к 2025 году. В ноябре Intel объявила о продаже части своей недвижимости в Фолсоме, что также предвещало дальнейшие сокращения.

К концу 2024 года численность сотрудников составит 108 900 человек, что все еще выше 100 000, но заметно меньше, чем в конце 2022 года. Неопределенность в поиске нового генерального директора также усложняет ситуацию для компании.