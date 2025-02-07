Компания BYD представила интеллектуальный вычислительный чип Black Sesame для автомобилей Denza. Это нововведение привело к резкому росту акций Black Sesame Smart на фондовом рынке.

Китайская компания BYD анонсировала внедрение нового вычислительного чипа Black Sesame, предназначенного для автономного вождения. Этот шаг стал важным событием для китайского автопрома и вызвал повышенное внимание со стороны инвесторов. Данная ситуация привела к более чем 50%-му росту акций Black Sesame Smart на фондовом рынке в течение одного дня.

Чипы от Heizhima Intelligence, которые используются в новых моделях, уже поступили в массовое производство. Представители компании подтвердили свое сотрудничество с BYD, однако детали остаются под завесой секретности.

В декабре прошлого года Heizhima Intelligence запустила платформу Huashan A2000, созданную для поддержки автономного вождения. В линейку входят три продукта: A2000 Lite, A2000 и A2000 Pro, каждый из которых отвечает различным требованиям автономного управления. Например, A2000 Lite подходит для городских условий, а A2000 Pro — для сложных ситуаций.

Семейство A2000 отличается высокой интеграцией и многофункциональностью, что позволяет объединить несколько вычислительных единиц на одном чипе. Новая технология ISP обеспечивает улучшенную обработку изображений в условиях низкой освещенности, таких как ночные поездки или туннели. Чипы A2000 также способны эффективно обрабатывать и хранить данные.

Интересно, что максимальная вычислительная мощность новинки в четыре раза превышает показатели существующих флагманских чипов, что предоставляет еще более широкие возможности для развития автономных транспортных средств.