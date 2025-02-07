Китайская компания BYD анонсировала внедрение нового вычислительного чипа Black Sesame, предназначенного для автономного вождения. Этот шаг стал важным событием для китайского автопрома и вызвал повышенное внимание со стороны инвесторов. Данная ситуация привела к более чем 50%-му росту акций Black Sesame Smart на фондовом рынке в течение одного дня.
Чипы от Heizhima Intelligence, которые используются в новых моделях, уже поступили в массовое производство. Представители компании подтвердили свое сотрудничество с BYD, однако детали остаются под завесой секретности.
В декабре прошлого года Heizhima Intelligence запустила платформу Huashan A2000, созданную для поддержки автономного вождения. В линейку входят три продукта: A2000 Lite, A2000 и A2000 Pro, каждый из которых отвечает различным требованиям автономного управления. Например, A2000 Lite подходит для городских условий, а A2000 Pro — для сложных ситуаций.
Семейство A2000 отличается высокой интеграцией и многофункциональностью, что позволяет объединить несколько вычислительных единиц на одном чипе. Новая технология ISP обеспечивает улучшенную обработку изображений в условиях низкой освещенности, таких как ночные поездки или туннели. Чипы A2000 также способны эффективно обрабатывать и хранить данные.
Интересно, что максимальная вычислительная мощность новинки в четыре раза превышает показатели существующих флагманских чипов, что предоставляет еще более широкие возможности для развития автономных транспортных средств.