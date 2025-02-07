Илон Маск и его команда работают над созданием чат-бота GSAi для Администрации общих служб США. Технология направлена на оптимизацию работы сотрудников и анализ больших данных.

Ведущие технологии искусственного интеллекта становятся важным инструментом в управлении государственными процессами. Ведомство по повышению эффективности правительства США, возглавляемое Илоном Маском, занимается разработкой чат-бота, который должен улучшить работу федеральных учреждений.

Чат-бот, получивший название GSAi, создается для Администрации общих служб (GSA), ответственной за управление ключевыми функциями правительства. Ожидается, что этот инструмент поможет сотрудникам GSA более эффективно выполнять свои обязанности, а также облегчит анализ больших объемов данных.

Ранее сообщалось, что Томас Шедд, близкий соратник Маска и директор Службы трансформации технологий при GSA, представил планы по внедрению ИИ в федеральные структуры. Основная цель — автоматизация рутинных задач, что позволит освободить время для более важных дел. Маск и его команда также рассматривают возможность использования ИИ для обнаружения мошенничества и схем растрат в государственных расходах.

Однако детали о том, какие именно технологии будут применяться и как будет организован контроль за их использованием, остаются неясными. Общественность пока не осведомлена о конкретных методах и подходах, которые планирует использовать американское правительство.