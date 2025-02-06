Тарифы, которые вводит администрация Трампа, могут затронуть тайваньский рынок полупроводников, увеличив цены на чипы на 15%. Это повлияет на производство потребительской электроники и пересмотр существующих заказов.

Ситуация на рынке полупроводников может измениться в ближайшие недели из-за тарифов, которые планирует ввести администрация Трампа. Ожидается, что это приведет к росту цен на чипы, что создаст сложности для производителей потребительской электроники. Тайвань, как один из крупнейших поставщиков полупроводников, окажется под давлением.

По информации из отчета Ctee, Тайвань должен готовиться к введению тарифов, что связано с жесткой позицией Трампа по поставкам чипов. Ранее он уже ввел пошлины для других стран, и теперь Тайвань оказался в зоне риска. Прогнозируется, что рост цен на полупроводники составит около 15%, что негативно скажется на крупных технологических компаниях, таких как Apple и Samsung.

Существующие контракты могут быть пересмотрены, что приведет к увеличению стоимости сборки и конечных продуктов. Трамп обвиняет Тайвань в «кражах» американских технологий и стремится поддержать внутреннее производство чипов в США. Это может побудить TSMC ускорить открытие заводов в Америке, чтобы избежать дополнительных налогов.

Однако рентабельность производства в США ниже, чем на Тайване. TSMC уже запустила завод в Аризоне, где начато производство чипов на 4 нм с планами перехода на 2 нм. Без значительных субсидий от правительства США долгосрочная устойчивость таких заводов может оказаться под угрозой. В случае введения тарифов TSMC будет вынуждена поднять цены на свои чипы, что окажет давление на всю индустрию.