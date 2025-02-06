В PlayStation Store появилась информация о выходе Metal Gear Solid 3: Snake Eater, который состоится 28 августа 2025 года. Также в трейлере игры упоминается новый режим, связанный с Ape Escape.

На платформе PlayStation Store неожиданно появилась информация о выходе долгожданного ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Дата релиза назначена на 28 августа 2025 года, что стало приятным сюрпризом для поклонников серии. Этот анонс произошел на фоне предстоящего мероприятия State of Play, где ожидается больше подробностей о проекте.

Ремейк Metal Gear Solid 3 обещает не только сохранить оригинальную историю, но и значительно улучшить графику и звук. Игроков ждут новые визуальные эффекты, которые создадут более погружающую атмосферу джунглей. Разработчики уверяют, что игра станет более захватывающей, чем когда-либо. В частности, система повреждений в бою была переработана. Теперь игроки увидят, как на теле Снейка отображаются синяки и пулевые ранения, что добавляет реалистичности происходящему.

Кроме того, пользователи смогут выбирать между современным и классическим стилем управления. Это дает возможность как новым геймерам, так и ветеранам насладиться игрой в привычном для себя формате. Новый игровой режим, связанный с Ape Escape, добавит разнообразия. В этом режиме игроки будут ловить сбежавших обезьян, что обещает внести элемент развлечения в основной геймплей.

Важно отметить, что для доступа к некоторым функциям может потребоваться интернет-соединение и загрузка обновлений. Также доступно специальное издание Digital Deluxe Edition, что позволяет игрокам выбирать дополнительные опции.