В будущем ее заменят ракеты нового поколения «Амур-СПГ».

Стало известено, что вчера на космодроме Плесецк состоялся финальный запуск ракеты «Союз-2.1в», что знаменует конец ее эксплуатации. Эта ракета использовалась в течение долгого времени и теперь уступит место новым моделям.

Запуск стал тринадцатым для этой ракеты, которая оснащена двигателем НК-33А. Операцию провели военнослужащие, однако информация о целях миссии осталась закрытой.

«Союз-2.1в» была разработана для вывода малых космических аппаратов на низкие и эллиптические орбиты и представляет собой двухступенчатую ракету. Первый запуск этой модели состоялся в конце 2013 года, когда на орбиту вывели спутник «Аист-1».

Всего было осуществлено 13 запусков, и среди них были как успешные, так и неудачные: в 2015 году произошел инцидент, когда спутник не отделился от разгонного блока и сгорел в атмосфере. В 2020 году Роскосмос объявил о планах заменить «Союз-2» на метановую ракету «Амур», первый запуск которой запланирован на 2030 год, что указывает на стремление к внедрению новых технологий в космической отрасли.