В Эфиопии планируют наладить производство электромобилей Lada, что связано с изменениями в государственной политике. Посол страны в России уверен в успехе российских автомобилей на местном рынке.

В Эфиопии готовятся к запуску производства электромобилей под брендом Lada. Это решение стало результатом изменений в государственной политике, направленной на активное внедрение электротранспорта.

Генет Тешоме Джирру, посол Эфиопии в России, сообщил, что переход на электромобили станет важным шагом для страны. Он отметил, что Lada уже хорошо известна в Эфиопии, особенно в такси, где автомобили этой марки пользуются спросом. "Старая Lada 'Жигули' до сих пор эксплуатируется, что говорит о надежности и популярности этих машин", — добавил дипломат. По его словам, к концу года Lada завершит подготовку к производству электромобилей, и это создаст новые возможности для местного рынка.

Джирру уверен, что переход на электрические модели пройдет гладко, поскольку автомобили Lada не нуждаются в дополнительной рекламе.