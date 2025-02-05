Sonos готовится к запуску нового потокового плеера, который будет работать на Android и предложит уникальный интерфейс. Ожидается, что цена устройства составит от $200 до $400, что делает его одной из самых дорогих покупок в своем сегменте.

Sonos, известный производитель аудиотехники, находится в сложной ситуации после ряда неудач, включая уход генерального директора. Тем не менее, компания не собирается сдаваться и готовит к запуску новый потоковый плеер, который должен помочь ей восстановить утраченные позиции на рынке.

Потоковый плеер от Sonos, получивший кодовое название «Pinewood», обещает стать серьезным конкурентом для таких устройств, как Apple TV 4K. Плеер будет работать на Android и, судя по всему, предложит пользователям не только стандартные функции, но и улучшенный интерфейс. Изображения устройства показывают, что оно имеет плоскую квадратную форму, напоминающую колоду карт, и будет поставляться по цене от $200 до $400.

Интерфейс плеера разработан в сотрудничестве с агентством цифровой рекламы, что может объяснить его привлекательный внешний вид. Устройство поддержит множество потоковых сервисов, таких как Disney Plus и Netflix, и обеспечит единый опыт для пользователей. В дополнение к этому, Sonos планирует внедрить голосовое управление и предоставить физический пульт дистанционного управления с ярлыками для популярных приложений.

Для подключения плеер будет оснащен гигабитным Ethernet и Wi-Fi 7, а также несколькими HDMI-портами, что позволит подключать игровые консоли. Инженеры Sonos акцентировали внимание на устранении задержек синхронизации звука, которые часто возникают при использовании звуковых панелей. Новый плеер должен обеспечить стабильную передачу звука без задержек на другие устройства компании.

Кроме того, плеер сможет создавать объемный звук, но только в сочетании с другими динамиками Sonos. Компания еще не определила, какие именно конфигурации динамиков будут поддерживаться.

С учетом амбициозных планов Sonos, успех нового продукта зависит от того, насколько хорошо он сможет конкурировать с уже устоявшимися игроками на рынке. Вопрос о том, готовы ли потребители заплатить от 200 до 400 долларов за новый плеер, остается открытым.