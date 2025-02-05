AMD показала хорошие результаты за четвертый квартал 2024 года, превысив ожидания по выручке. Однако неясность в стратегии по ИИ и конкуренция с NVIDIA ставят под сомнение долгосрочные перспективы компании.

В последние недели внимание инвесторов сосредоточилось на AMD, которая отчиталась о результатах за четвертый квартал 2024 года. Несмотря на то, что компания превзошла консенсусные прогнозы по выручке, возникли вопросы о ее способности занять значимую нишу на фоне доминирования NVIDIA и растущего влияния специализированных чипов ASIC в области искусственного интеллекта.

AMD сообщила о выручке в $7,66 млрд, что выше прогнозируемых $7,53 млрд. Однако сегмент центров обработки данных, который критически важен для развития ИИ, не оправдал ожиданий. В то время как выручка в клиентском сегменте оказалась сильной, слабые показатели в бизнесе центров обработки данных заставили аналитиков задуматься о будущем компании.

Вивек Арья из Bank of America отметил, что прогноз AMD на первый квартал 2025 года оказался «скромно лучше», благодаря устойчивому спросу на ПК и игровые решения. Это контрастирует с более слабым прогнозом Intel, где влияние тарифов от клиентов стало заметным. Однако BofA пересмотрела свои ожидания по доходам от ИИ-графических процессоров, снизив их до $7,5 млрд в 2025 году, что на $0,5 млрд меньше предыдущих оценок.

Аналитик подчеркнул, что AMD не смогла четко сформулировать свою стратегию по завоеванию рынка ИИ, который в настоящее время контролирует NVIDIA. Арья также указал на необходимость увеличения доли AMD на более зрелых рынках, чтобы повысить конкурентоспособность.

С другой стороны, аналитик KeyBanc Джон Винь выбрал оптимистичный подход, сосредоточившись на потенциальном росте доли AMD на рынке ИИ. Он отметил, что выручка от графических процессоров для центров обработки данных превысила $5 млрд в 2024 году, однако AMD не предоставила четких прогнозов на 2025 год. Винь также указал, что ожидается рост в этом сегменте во второй половине 2025 года, что может помочь компании улучшить свои позиции.

Barclays, напротив, сохраняет позитивный настрой в отношении AMD, подтвердив свой рейтинг «выше рынка» и целевую цену акций в $140. Аналитик Том О'Мэлли отметил, что, несмотря на временные трудности, AMD продолжает развиваться и планирует вывести на рынок новые продукты на базе ИИ. Он также отметил, что компания уверена в росте выручки на 30% в годовом исчислении.

В целом, AMD стоит перед серьезными вызовами, особенно в сегменте ИИ, где конкуренция нарастает. Неопределенность в прогнозах и стратегии компании ставит под сомнение ее способность удержать позиции на рынке. Однако аналитики разделились в своих оценках, что указывает на сложность текущей ситуации.