Meta (признана в РФ экстремистской организацией) сталкивается с серьезными вызовами на рынке устройств смешанной реальности, что ставит под сомнение успешность ее инвестиций в Metaverse. Внутренние документы компании указывают на необходимость кардинальных изменений в стратегии на 2025 год.

Meta*, известная своими амбициозными планами по созданию Metaverse, теперь находится под давлением. Конкуренция со стороны таких компаний, как Apple и Microsoft, усугубляет ситуацию, так как их устройства смешанной реальности становятся все более популярными. Исходя из внутренних документов, которые утекли в СМИ, становится ясно, что генеральный директор компании Эндрю Босворт объявил 2025 год решающим для дальнейшего существования Metaverse.

Босворт подчеркнул, что текущий год должен стать критическим для подразделения Reality Labs, которое на протяжении последних лет демонстрировало значительные убытки. В 2024 году выручка достигла рекордного уровня в 1,08 миллиарда долларов, но при этом операционный убыток составил почти 5 миллиардов долларов. Внутренние прогнозы указывают на необходимость выпуска более полудюжины новых устройств на базе искусственного интеллекта, чтобы привлечь внимание потребителей и увеличить продажи.

По словам Босворта, рост популярности Metaverse зависит от успеха платформы Horizon Worlds, особенно на мобильных устройствах. Он отметил, что без значительного увеличения вовлеченности пользователей долгосрочные планы компании могут оказаться под угрозой. В условиях жесткой конкуренции Meta должна не только удержать существующих пользователей, но и привлечь новых, чтобы оправдать свои инвестиции и амбиции. С учетом убытков в 60 миллиардов долларов, которые накопились с 2020 года, давление на компанию возрастает, и все взгляды обращены на 2025 год как на возможный поворотный момент.

* Meta - признана в РФ экстремистской организацией