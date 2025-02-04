DICE подтвердила, что режим Battlefield Portal вернется в следующей части серии. Геймеры смогут создавать собственные игровые сценарии, комбинируя элементы из разных эпох.

Разработчики из DICE анонсировали возвращение режима Battlefield Portal в следующей части серии. Этот режим, впервые представленный в Battlefield 2042, предоставляет игрокам возможность создавать уникальные сценарии, используя карты, оружие и транспортные средства из разных временных периодов франшизы.

На недавней онлайн-презентации Battlefield Labs разработчики поделились новыми подробностями о режиме Portal. Известный YouTuber Flakfire сообщил, что во время брифинга команда подтвердила его возвращение, что вызвало интерес среди фанатов. Battlefield Labs будет служить тестовой площадкой, где игроки смогут давать обратную связь о различных функциях будущей игры и дополнениях.

Хотя официальное название новой части Battlefield еще не объявлено, известно, что игра разрабатывается для современных консолей, включая PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а также для ПК. Релиз запланирован на конец этого года, и многие геймеры с нетерпением ждут возможности протестировать новый режим Portal, который обещает разнообразие и креативность в игровом процессе.