Этот проект может значительно изменить подход к автоматизации в различных отраслях.

Американская компания Figure AI представила план по созданию армии из 100 000 гуманоидных роботов. Генеральный директор Бретт Эдкок сообщил о подписании контракта с крупным клиентом, что открывает новые горизонты для производства и внедрения роботов.

Подробности о новом партнере пока неизвестны, но Эдкок отметил, что это может быть одна из крупнейших компаний в США. Это сотрудничество позволит компании оптимизировать затраты и улучшить сбор данных для искусственного интеллекта, что критически важно для успешной реализации проекта.

Первым клиентом Figure AI стал автопроизводитель BMW, что уже дало компании определенные преимущества. Эдкок подчеркнул значимость работы с крупными клиентами, позволяя сосредоточиться на крупных проектах и масштабных операциях.

Figure AI нацелена на два сегмента рынка: коммерческий и домашний. В коммерческой сфере роботы могут использоваться на заводах и в логистике, а в домашних условиях — выполнять рутинные задачи и помогать в здравоохранении. Если все пройдет по плану, создание армии гуманоидных роботов может оказать значительное влияние на автоматизацию и развитие технологий в будущем.