Nokia представила финансовые результаты за 2024 год, отметив снижение продаж на индийском рынке. Чистый объем продаж компании составил 1,922 млрд евро, что на 9% меньше, чем в прошлом году.

Nokia опубликовала свой годовой финансовый отчет за 2024 год, в котором отразила значительное снижение объемов продаж. Несмотря на положительные результаты в четвертом квартале, общие показатели оказались ниже ожиданий.

Чистый объем продаж компании составил 1,922 млрд евро, что на 9% меньше, чем в 2023 году, когда он достиг 2,114 млрд евро. Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк отметил, что ухудшение показателей связано с плохими результатами на индийском рынке. В то же время, в четвертом квартале прошлого года Nokia показала рост чистых продаж на 10% по сравнению с аналогичным периодом, достигнув 6,67 млрд евро.

Компания продолжает трансформацию, сосредоточив внимание на более ценном программном обеспечении и услугах. В 2024 году Nokia заключила несколько лицензионных соглашений с такими компаниями, как Transsion и Samsung, что принесло ей 1,3 млрд евро. Прогнозы на 2025 год предполагают операционную прибыль в диапазоне от 1,9 до 2,4 млрд евро.

Кроме того, Nokia находится в процессе приобретения Infinera, сделка должна быть завершена в первом квартале 2025 года. Важно отметить, что в отчете не упоминаются детали о потребительских товарах или смартфонах, а лицензия на использование бренда Nokia у HMD Global истекает в марте 2026 года.