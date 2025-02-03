В сеть попала полная книга с артами для Assassin's Creed Shadows, содержащая множество подробностей о сюжете и персонажах. Утечка произошла на сайте, посвященном аниме, и привлекла внимание фанатов.

Недавняя утечка информации о предстоящей игре Assassin's Creed Shadows привлекла внимание поклонников серии. Полная книга с концепт-артами и подробностями сюжета появилась на одном из сайтов, посвященныханиме, что вызвало бурные обсуждения в сообществе.

Книга с артами включает более 200 изображений, представляющих концепт-арты главных героев, Наоэ и Ясукэ, а также их костюмы, оружие и локации, такие как Киото и Осака. В книге также представлены ключевые персонажи и важные сюжетные детали, которые могут повлиять на восприятие игры. Утечка произошла, когда коллекционер разместил изображения на специализированном веб-сайте, что вызвало интерес у фанатов и критиков.

Книга начинается с предисловия арт-директора Ubisoft Тьерри Дансеро. Он описывает игру как "точную и соответствующую исторической хронологии и культуре". Дансеро рассказал о поездке команды в Японию для воссоздания пейзажей и архитектуры, что подчеркивает стремление Ubisoft к достоверности.

Первая глава полностью посвящена двум главным героям — Наоэ, искусному шиноби, и Ясукэ, самураю из исторической легенды. Наоэ использует тени и свет, чтобы избежать обнаружения, в то время как Ясукэ ориентирован на бой и поражает врагов с высокой точностью. Их взаимодействие в игре станет важным элементом сюжета, поскольку они объединяются после первоначального соперничества.

В первой главе также подробно описываются предыстории персонажей и концептуальные дизайны их оружия. Каждый наряд даст героям уникальные преимущества, что будет влиять на стиль игры. Наоэ получит улучшения для скрытности, а Ясукэ — для боевых навыков.

Основная сюжетная линия игры включает захват провинции Ига войсками Нобунаги, где Ясукэ играет ключевую роль. Наоэ, в свою очередь, помогает заговорщикам, планирующим свержение Нобунаги. В конечном итоге их пути пересекаются, и они становятся союзниками в борьбе против тирании.

Вторую главу книги занимает описание открытого мира игры. Концептуальные иллюстрации демонстрируют регионы и биомы, включая реальные японские города и деревни, такие как Осака и Киото. Ubisoft уделила внимание деталям, включая архитектуру и природу, что позволяет игрокам погрузиться в атмосферу средневековой Японии.

Артбук также содержит информацию о других персонажах, как исторически достоверных, так и вымышленных. Это включает потенциальных компаньонов главных героев и раскадровки для значимых игровых моментов. Все эти элементы создают богатый контекст для игрового процесса и сюжета.





Официальный релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта 2025 года. Ubisoft пока не прокомментировала утечку, но интерес к игре не снижается.