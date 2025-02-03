Британская компания Aston Martin представила инновационный подход к созданию электромобилей. Вместо звука двигателя они планируют использовать вибрации кузова для передачи эмоций от вождения.

Aston Martin, известный производитель спортивных автомобилей, ищет способы сделать свои электромобили более эмоциональными. Вместо привычного искусственного звука двигателя они рассматривают использование вибраций кузова.

Компания разрабатывает свой первый серийный электромобиль, который должен выйти на рынок к 2030 году. Он будет основан на технологиях Lucid, но при этом сохранит уникальный стиль Aston Martin. Генеральный директор Адриан Холлмарк сообщил, что использование искусственных звуков и имитации переключения передач не предусмотрено. Вместо этого они намерены внедрить активные структуры кузова, которые будут передавать физические ощущения, аналогичные тем, что испытывает водитель бензинового V12.

Кроме того, Aston Martin уделяет внимание снижению веса своих электромобилей. Рассматривают возможность применения твердотельных аккумуляторов, однако они не появятся в первом поколении электромобилей. Этот подход может помочь сохранить спортивный характер бренда в новой эре электромобильности.