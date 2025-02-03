Федеральная налоговая служба России представила новую функцию для отчетности о криптовалюте. Майнеры могут подавать данные через личный кабинет.

Федеральная налоговая служба России обновила систему отчетности для майнеров, предложив им возможность подачи данных о криптовалюте в онлайн-режиме. Это упрощает процесс для пользователей.

Теперь физическим лицам нужно заполнить форму в разделе «майнинг», а юридическим — в разделе «майнинг цифровой валюты». Отчетность должна подаваться не позже 20-го числа месяца, следующего за месяцем получения активов.

Напоминаем, что еще в минувшем году 1 ноября вступили в силу новые требования закона «О цифровых финансовых активах». Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо зарегистрироваться в реестре ФНС. Физические лица освобождены от этой обязанности, если их потребление электроэнергии не превышает 6000 кВт-ч в месяц. Вице-премьер Юрий Трутнев также подчеркнул важность создания дополнительных энергетических мощностей на Дальнем Востоке для поддержки майнинга.