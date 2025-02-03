Оператор МТС предлагает абонентам новый способ оплаты популярных онлайн-сервисов. Теперь пользователи могут оплачивать игры и стриминговые платформы с лицевого счета на сайте «МТС Оплата».

ПАО «МТС» анонсировала запуск новой функции, которая позволит пользователям оплачивать игровые и стриминговые сервисы прямо со своих лицевых счетов. Эта инициатива направлена на упрощение процесса платежей и повышение безопасности для клиентов.

Сервис доступен для физических лиц и включает в себя множество популярных зарубежных платформ, таких как Steam, Xbox Live, Netflix и Spotify. Теперь баланс мобильного телефона становится полноценным инструментом для оплаты, позволяя пользователям совершать покупки с минимальными усилиями.

Руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС, Кирилл Пальчун, отметил, что новая функция особенно актуальна в свете увеличения случаев мошенничества в онлайн-играх. Оплата через лицевой счет обеспечивает защиту и удобство, что делает этот способ идеальным для молодежной аудитории.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователям необходимо перейти на игровую витрину МТС Оплаты, выбрать нужный сервис и авторизоваться по номеру телефона. Если нужный сервис отсутствует, пользователи могут отправить запрос на его добавление.