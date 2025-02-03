OpenAI запускает функцию «Глубокое исследование» для ChatGPT, предназначенную для сложных информационных запросов. Она ориентирована на профессионалов и потребителей, которым требуется детальный анализ.

Компания OpenAI анонсировала запуск функции «Глубокое исследование» для своего чат-бота ChatGPT. Эта новая функция нацелена на помощь пользователям в выполнении сложных информационных запросов и анализе данных. Она будет полезна как профессионалам в таких областях, как финансы и наука, так и обычным потребителям, которым требуется более глубокое понимание информации.

Функция «Глубокое исследование» отличается от традиционных быстрых ответов ChatGPT. Она подходит для сценариев, где требуется интеграция информации из множества источников. Пользователи могут выбрать режим «Углубленное исследование» и вводить свои вопросы, прикрепляя файлы и таблицы. Важно отметить, что на данный момент эта функция доступна только в веб-версии ChatGPT, а ее интеграция с мобильными приложениями ожидается в ближайшие месяцы. Каждый запрос может занять от 5 до 30 минут, и пользователи получат уведомление о его завершении.

OpenAI также сообщила, что функция поддерживает только текстовый вывод, однако в будущем планируется добавить визуализацию данных и встроенные изображения. Кроме того, компания намерена расширить функциональность, чтобы поддерживать подключения к более широкому спектру профессиональных источников данных.

Для повышения точности результатов OpenAI применила специальную версию своей модели вывода o3. Эта модель обучена на реальных задачах и способна просматривать веб-страницы, анализировать данные и обрабатывать загружаемые пользователями файлы. По утверждениям OpenAI, модель o3 продемонстрировала высокую точность в «Последнем экзамене человечества», значительно опередив своих конкурентов.

Тем не менее, OpenAI признала, что функция «Глубокое исследование» имеет свои ограничения. Например, существует риск путаницы между достоверной информацией и слухами. Чтобы минимизировать ошибки, результаты каждого исследования будут сопровождаться подробными цитатами и резюме, что упростит проверку информации пользователями.

На данный момент функция доступна только для подписчиков ChatGPT Pro с лимитом в 100 запросов в месяц. Поддержка пользователей ChatGPT Plus и Team ожидается в будущем, а версия Enterprise будет запущена позже. OpenAI обещает увеличить лимиты запросов для платных пользователей, однако даты выхода функции для пользователей в других регионах пока не определены.