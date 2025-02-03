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SoftBank и OpenAI создают совместное предприятие с ежегодными инвестициями в размере $3 млрд
SoftBank Group и OpenAI объявили о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого SoftBank будет ежегодно инвестировать 3 миллиарда долларов в технологии OpenAI. Оба партнера создадут совместное предприятие «SB OpenAI Japan», нацеленное на продвижение ИИ-технологий в Японии.

SoftBank Group и OpenAI объявили о начале стратегического сотрудничества, которое предполагает значительные инвестиции в технологии искусственного интеллекта. В рамках этого соглашения SoftBank будет ежегодно выделять $3 миллиарда для работы с технологиями OpenAI, включая создание совместного предприятия, которое получит название «SB OpenAI Japan». Это сотрудничество нацелено на внедрение передовых AI-технологий в крупные японские компании.

Согласно условиям соглашения, SoftBank и его дочерние компании получат доступ к ряду продуктов OpenAI, включая ChatGPT Enterprise и API OpenAI. Одним из интересных аспектов является агентский продукт «Оператор», который может выполнять различные задачи для пользователей, такие как планирование отпусков или заполнение форм. Также SoftBank получит доступ к новой функции «Глубокое исследование», которая предназначена для многоэтапного анализа информации в режиме онлайн.

Создание совместного предприятия «SB OpenAI Japan» станет важным шагом для обеих компаний. Оно позволит продвигать технологии OpenAI среди японских корпораций, что может значительно повысить уровень цифровизации в стране. Это также может привести к более широкому распространению AI-технологий в различных отраслях, от финансов до здравоохранения.

Arm, британская компания по разработке микросхем, которая принадлежит SoftBank, также планирует использовать технологии OpenAI для повышения своей производительности. Arm занимает лидирующие позиции на рынке полупроводников, и интеграция ИИ-технологий может помочь компании улучшить свои процессы разработки и производства.

На пресс-конференции, состоявшейся в тот же день, основатель SoftBank Масаеси Сон высказал мнение о будущем искусственного интеллекта. Он считает, что общий искусственный интеллект (AGI), который будет сопоставим с человеческим, может стать реальностью в течение следующих десяти лет. Сон отметил, что реализация AGI потребует значительных финансовых вложений, и только крупные компании могут позволить себе такие расходы.

Информация о сотрудничестве появилась на фоне слухов о том, что SoftBank планирует возглавить новый раунд финансирования OpenAI. Ранее сообщалось, что SoftBank ведет переговоры о финансировании в размере до 40 миллиардов долларов, что может привести к оценке OpenAI в 340 миллиардов долларов. Если этот раунд финансирования состоится, SoftBank обойдет Microsoft и станет крупнейшим спонсором OpenAI.

Часть средств, по слухам, может быть направлена на проект «Stargate», совместное предприятие OpenAI, SoftBank и Oracle, которое нацелено на создание инфраструктуры для искусственного интеллекта в США. Сон выразил надежду на успешное сотрудничество с OpenAI и Oracle, подчеркивая важность этого проекта для развития AI-технологий.

На данный момент оценка OpenAI составляет 157 миллиардов долларов. В конце 2022 года компания запустила ChatGPT, что стало началом новой эры генеративного искусственного интеллекта. Конкуренция на этом рынке усиливается, особенно со стороны таких компаний, как xAI Илона Маска и китайского стартапа DeepSeek, который уже привлек внимание благодаря своим мощным моделям и низким затратам на обучение.

#технологии #искусственный интеллект #openai #инвестиции #ии #softbank
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