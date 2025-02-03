Майк Йорк, экс-работник Rockstar, заявил, что GTA 6 уже может быть доступна для тестирования. Игроки продолжают ожидать официальных новостей о релизе.

Недавние комментарии бывшего разработчика Rockstar, Майка Йорка, привлекли внимание к состоянию разработки GTA 6. Он считает, что игра уже может быть играбельной, несмотря на слухи о задержках.

Майк Йорк, который работал аниматором на предыдущих проектах Rockstar, поделился мнением о текущем статусе GTA 6. В интервью он отметил, что разработчики активно тестируют игру, хотя его комментарии были основаны на слухах. Это вызвало интерес среди поклонников, так как многие ждут новостей о релизе.

Несмотря на возможное перенесение выхода игры до 2026 года, Йорк надеется, что GTA 6 выйдет в 2025 году. У Rockstar еще есть время для доработки, что может помочь избежать задержек. Take-Two, материнская компания Rockstar, ранее подчеркивала важность релиза, что может означать дополнительные усилия для повышения качества игры.

Тем не менее, фанаты все еще ждут официальных новостей от студии. Хотя многие ожидали увидеть новый трейлер до конца прошлого года, пока неясно, когда мы получим более точную информацию о GTA 6.